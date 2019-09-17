Народного депутата від партії Слуга народу Сергія Кальченка називають одним із претендентів на посаду голови ЦВК. Що про нього відомо – у матеріалі Фактів ICTV.
Сергій Кальченко до обрання народним депутатом (№24 у списку Слуги народу) був юристом в адвокатській компанії Hillmont Partners.
Наразі очолює комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи. Він може стати новим головою Центральної виборчої комісії – принаймні, так пишуть ЗМІ.
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Кальченку – 54 роки (народився 30 грудня 1964 року у Києві).
Освіта
- У 1988 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши диплом інженера електронної техніки.
- У 2001-му – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (правознавство).
- 2015 рік – став кандидатом юридичних наук, захистивши дисертацію за спеціальністю Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Кар’єра
- 1993-2001 роки – заступник виконавчого директора, директор програм, виконавчий директор Української правничої фундації.
- З 2001 до 2006-го – експерт проектів Вибори та політичні процеси та Сприяння організації виборів в Україні при компанії Development Associates, Inc.
- У 2007-2016 роках був старшим юристом, а потім керівником департаменту та партнером адвокатської компанії.
- З 2016-го є асоційованим партнером, адвокатом юридичної компанії Hillmont Partners.
- На президентских виборах 2019 року представляв інтереси кандидата Володимира Зеленського у ЦВК.
- На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 обраний народним депутатом за списками Слуги народу (№24).
Кальченко часто бере участь як експерт у проектах Венеціанської комісії Ради Європи.
Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.
Фото: coe.int