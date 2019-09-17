Народного депутата від партії Слуга народу Сергія Кальченка називають одним із претендентів на посаду голови ЦВК. Що про нього відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Сергій Кальченко до обрання народним депутатом (№24 у списку Слуги народу) був юристом в адвокатській компанії Hillmont Partners.

Наразі очолює комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи. Він може стати новим головою Центральної виборчої комісії – принаймні, так пишуть ЗМІ.

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Кальченку – 54 роки (народився 30 грудня 1964 року у Києві).

Освіта

У 1988 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши диплом інженера електронної техніки.

У 2001-му – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (правознавство).

2015 рік – став кандидатом юридичних наук, захистивши дисертацію за спеціальністю Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Кар’єра

1993-2001 роки – заступник виконавчого директора, директор програм, виконавчий директор Української правничої фундації.

З 2001 до 2006-го – експерт проектів Вибори та політичні процеси та Сприяння організації виборів в Україні при компанії Development Associates, Inc.

У 2007-2016 роках був старшим юристом, а потім керівником департаменту та партнером адвокатської компанії.

З 2016-го є асоційованим партнером, адвокатом юридичної компанії Hillmont Partners.

На президентских виборах 2019 року представляв інтереси кандидата Володимира Зеленського у ЦВК.

На позачергових виборах до Верховної Ради 2019 обраний народним депутатом за списками Слуги народу (№24).

Кальченко часто бере участь як експерт у проектах Венеціанської комісії Ради Європи.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.

Фото: coe.int