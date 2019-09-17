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Факти / Україна

Суд заборонив одеському цирку використовувати тварин у виставах

Окружний адміністративний суд Одеси заборонив місцевому цирку експлуатувати тварин і використовувати їх у виставах.

Цирк

Окружний адміністративний суд Одеси провів засідання у справі за позовом зоозахисників проти місцевого цирку, який порушував правила утримання диких тварин.

Суд виніс вирок, завдяки якому одеський цирк більше не зможе використовувати тварин у своїх виставах. Засідання тривало близько чотирьох годин.

За словами зоозахисників, в Україні іще не було подібного рішення у таких справах.

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Відповідне рішення суду дає надію активістам на майбутнє “повалення застарілої циркової системи”.

До слова, 19 березня Окружний адмінсуд Києва визнав законним заборону на діяльність пересувних цирків з тваринами на території столиці.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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