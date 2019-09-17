Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила проект постанови про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для ПАТ Київводоканал на 1,217 грн за кубометр.

Під час засідання НКРЕКП повідомили, що новий тариф для підприємства Київводоканал становитиме 21,593 грн за 1 кубометр.

Тариф на централізоване водопостачання – 12,161 грн за один кубометр, на централізоване водовідведення – 9,432 грн.

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Зростання тарифів призначене на перше лютого.

Рішення НКРЕКП набирає чинності з наступного дня його опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті Урядовий кур’єр.

Нагадаємо, Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи в Україні можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.