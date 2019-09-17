У Дніпрі розпочав роботу тролейбус № 14, який з’єднує житловий масив Сонячний з центром міста. Вартість проїзду складає всього 1 грн.

У Дніпрі запустили тролейбус № 14 з вартістю проїзду в 1 грн. Транспорт їздить з житлового масиву Сонячний до центру міста, проїжджаючи Новий міст.

За час ремонту робітники проклали 4 км контактної мережі та реконструювали тягову підстанцію.

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Вартість проїзду становитиме 1 грн лише перший місяць.

Зупинки тролейбуса №14 у Дніпрі

ж/м Сонячний;

Універсам;

парк Сагайдак;

ТЦ Вавилон;

вулиця Володимира Великого;

вулиця Глінки.

Назад тролейбус їде через Міст-Сіті. Інтервал очікування в годину пік – 7-8 хвилин. Щомісяця планується перевозити 115 тис. пасажирів.

Нагадаємо, під час робочого візиту Володимир Зеленський домовився з Борисом Філатовим, що Центральний міст відкриють до 14 вересня, інакше мер Дніпра піде у відставку.

Джерело: Дніпровська міська рада