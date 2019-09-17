За добу окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще двох поранено.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

– За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, – повідомляє штаб.

Окрім того, під час виконання бойового завдання загинув один військовослужбовець ЗСУ.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці двічі порушили тишу.

Нагадаємо, у вересні Генеральна асамблея ООН розгляне питання про ситуацію на Донбасі.

Джерело: ООС