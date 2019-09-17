Facebook видалив 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп у мережах Facebook і Instagram.

Facebook оприлюднила заяву про видалення значної кількості сторінок, груп і акаунтів у мережах Facebook та Instagram, у тому числі сторінок ресурсів Hyser, Znaj.ua, Politeka.

– Ми видалили 168 облікових записів, 149 сторінок Facebook і 79 груп, які брали участь у скоординованій і недостовірній поведінці, орієнтованій на Україну … Не дивлячись на те, що люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість, наш аналіз пов’язав цю діяльність з української PR-компанієй Pragmatico, – йдеться у заяві.

Ці облікові записи були виявлені у ході проведеного розслідування за підозрою скоординованої недостовірної поведінки у регіоні.

У заяві зазначено, що особи, які стоять за скоординованої діяльністю сторінок використовували фейковий акаунти, щоб збільшувати залученість, поширювати контент і направляти людей на зовнішні сайти, які видавали себе за новинні ЗМІ.

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На цих сайтах публікувалися пости про знаменитостей, шоу-бізнес, спорт, місцеві і міжнародні новини, політичні та економічні питання (зокрема, про вибори в Україні), а також критикували громадських діячів.

До речі, понад 400 млн номерів користувачів Facebook злили в мережу.