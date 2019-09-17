Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе тільки ранкове пленарне засідання. Факти ICTV звернули увагу на найважливіші законопроекти з порядку денного.

У порядку денному парламенту на 18 вересня – 40 питань.

Найважливіші закони, які розглянуть парламентарі:

№2116 – про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань (щодо удосконалення його діяльності) визначено як невідкладний.

(щодо удосконалення його діяльності) визначено як невідкладний. №2036 – законопроект про процедуру звільнення та призначення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення .

. №2035 – про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.

№1067 – розгляд у першому читанні змін до закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (щодо прискорення дерегуляції).

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У другому читанні нардепи мають ухвалити чотири закони:

про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску (№1025);

відразу після запуску (№1025); про декриміналізацію фіктивного підприємництва (№1080);

про радіаційну безпеку при медопроміненні (№1084);

про скасування ліцензування операторам телекомунікацій (№1050).

З 16.00 народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.



















Засідання Ради 18 вересня: порядок денний / 5 фотографий

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