PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Засідання Ради 18 вересня: порядок денний

Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе тільки ранкове пленарне засідання. Факти ICTV звернули увагу на найважливіші законопроекти з порядку денного.

Верховна Рада

У порядку денному парламенту на 18 вересня – 40 питань.

Найважливіші закони, які розглянуть парламентарі:

  • №2116 – про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань (щодо удосконалення його діяльності) визначено як невідкладний.
  • №2036 – законопроект про процедуру звільнення та призначення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
  • №2035 – про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.
  • №1067 – розгляд у першому читанні змін до закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (щодо прискорення дерегуляції).

Читайте: У Слузі народу запропонували Раді формувати ЦВК за квотним принципом

У другому читанні нардепи мають ухвалити чотири закони:

  • про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску (№1025);
  • про декриміналізацію фіктивного підприємництва (№1080);
  • про радіаційну безпеку при медопроміненні (№1084);
  • про скасування ліцензування операторам телекомунікацій (№1050).

З 16.00 народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
Засідання Ради 18 вересня: порядок денний / 5 фотографий

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя
Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Верховна Рада (гетті)
Турботиждень Ради: як ухвалювали закон про імпічмент і навіщо розпустили ЦВК
Дмитро Разумков
Пропорційна система з відкритими списками – яким буде новий Виборчий кодекс
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Олексій Гончарук
Кабмін вніс до Ради проект держбюджету на 2020 рік
запуск ракети
Україна дозволить приватним компаніям запускати ракети в космос
Закон про викривачів корупції: Рада підтримала правки
Закон про викривачів корупції: Рада підтримала правки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка