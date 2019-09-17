PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський доручив СБУ приєднатися до розслідування пожежі у будинку Гонтаревої

Служба безпеки України приєднається до розслідування підпалу в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Зеленський доручив СБУ приєднатися до розслідування пожежі у будинку Гонтаревої

Глава СБУ Іван Баканов приєднається до розслідування пожежі в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Баканов пообіцяв, що СБУ надасть всю можливою підтримку у розслідуванні факту підпалу.

Читайте: Реакція США і ЄС на підпал будинку Гонтаревої

Служба безпеки працюватиме в рамках своєї компетенції.

До слова, в будинку Валерії Гонтаревої знайшли запальну ракету, що свідчить про можливий підпал.

Джерело: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський призначив понад 40 суддів
Зеленський призначив понад 40 суддів
Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана
Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна
Команда Зеленського поки відмовилася від переїзду з Банкової – Богдан
Команда Зеленського поки відмовилася від переїзду з Банкової – Богдан
ОБСЄ має фіксувати всі порушення на Донбасі – Зеленський
ОБСЄ має фіксувати всі порушення на Донбасі – Зеленський
Верховна Рада (гетті)
Турботиждень Ради: як ухвалювали закон про імпічмент і навіщо розпустили ЦВК
Володимир Зеленський
Остаточний обмін полоненими: що чекає Зеленський від зустрічі нормандської четвірки
Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн
Екс-керівництво авіазаводу у Харкові завдало збитків на 5,5 млн грн
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка