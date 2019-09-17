Президент України Володимир Зеленський призначив 41 суддю до місцевих загальних судів.
Володимир Зеленський у вівторок, 17 вересня, призначив 41 суддю.
Президент обіцяв, що не затримуватиме призначення. Відповідний указ №698/2019 опублікований на сайті Офісу президента.
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Цим документом призначено сімох суддів у Дніпрі, трьох у Житомирі, по два у Вінниці та Харкові, по одному в Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Черкасах, Чернігові, Маріуполі, Борисполі та великій кількості районних центрів.
Нагадаємо, у перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань.
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