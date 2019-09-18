Факти ICTV публікують список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.

До нової Верховної Ради з результатом 5,82% пройшла партія Святослава Вакарчука Голос.

Це дає їй право на 17 мандатів у парламенті за списками та ще три отримають мажоритарники.

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Фракція Голос у Верховній Раді – повний список:

Вакарчук Святослав Іванович;

Клименко Юлія Леонідівна;

Рудик Кіра Олександрівна;

Железняк Ярослав Іванович;

Устинова Олександра Юріївна;

Макаров Олег Анатолійович;

Юрчишин Ярослав Романович;

Рахманін Сергій Іванович;

Бобровська Соломія Анатоліївна;

Стефанишина Ольга Анатоліївна;

Цабаль Володимир Володимирович;

Осадчук Андрій Петрович;

Костенко Роман Васильович;

Лозинський Роман Михайлович;

Совсун Інна Романівна;

Василенко Леся Володимирівна;

Умєров Рустем Енверович;

Піпа Наталія Романівна (перемогла на одномандатному окрузі №115);

Рущишин Ярослав Іванович (переміг на одномандатному окрузі №117);

Васильченко Галина Іванівна (перемогла на одномандатному окрузі №118).

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До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.