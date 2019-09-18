19 вересня у Брюсселі відбудуться тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через Україну. Факти ICTV розібралися, чому Україні потрібен новий контракт на транзит газу.

Тристоронні переговори між Україною, Росією та Європейською комісією у Брюсселі розпочнуться 19 вересня. Наша країна хоче укласти новий довгостроковий контракт на транзит російського газу, що також підтримує європейська сторона.

Чому транзит російського газу важливий для України?

Транзит російського газу через Україну – великий дохід для нашої держави. Щороку він приносить близько 2,3% від ВВП, тобто приблизно $3 млрд (74 млрд грн).

Газотранспортна система нашої країни розрахована на транзит приблизно 140 млрд кубометрів газу з РФ в Європу щорічно. До 2005 року транспортування газу дуже близько підходило до зазначеної позначки, а згодом почало знижуватися.

Минулого року через Україну пройшло 87 млрд кубометрів російського газу, а у 2019 році цей показник може зрости.

Контракт на транзит газу з Росії закінчується наприкінці 2019 року, і якщо його не відновлять, наша країна може втратити не тільки значний прибуток.

Україні доведеться й надалі утримувати газотранспортну систему, яка більше простоюватиме і може стати досить збитковою. Важливий транзит газу і для безпеки нашої країни, адже без нього в РФ з’явиться шлях для повноцінної агресії.

Скільки газу отримує Європа?

Попри те, що Європа намагається відмовитися від російського газу, це не так вже й просто. У 2018 році 40,2% природного газу країни ЄС отримали саме з Росії, а ще близько 60% енергоносіїв були російськими.

Загалом енергетичний імпорт з РФ для Європи складає близько 5%, і ЄС не може швидко відмовитися від нього або знайти заміну.

Євросоюзу досі потрібен російський газ і бажано налагодити його транзит через Україну.

Аргументи на переговорах

Під час переговорів Україна намагатиметься укласти контакт на довгострокове постачання російського газу, який найбільш вигідний нам. Цю ідею підтримує Євросоюз, оскільки він теж зацікавлений у зазначеній угоді, адже для нього на першому місці стоїть стабільність.

Йдеться про контракт на 10 років за європейськими правилами, в якому будуть зафіксовані умови та обсяги транзиту газу. Це має дозволити уникнути подальшого тиску Росії.

РФ, в свою чергу, хоче укласти короткостроковий контракт, оскільки найближчим часом мають завершити будівництво ГТС в обхід України. Також російська сторона не проти продовження контракту, що існує зараз, хоча Україна не може цього зробити.

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Справа в тому, що його умови переглянули в Стокгольмському арбітражі, де рішення ухвалили на користь нашої країни.

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль не розраховує на досягнення конкретних домовленостей на переговорах.

Проте Росія може використати своє становище на ринку газу і чинити тиск на Європу, аби та пішла на поступку через погрози залишитися без значної частини енергоресурсу.

Існує можливість і тиску на Україну, наприклад, за допомогою відімкнення газу або ескалації на Донбасі. Крім того, РФ може відмовитися від нового контракту, оскільки ГТС України належить Нафтогазу, що суперечить директивам ЄС.

Проте уряд вже схвалив план, який дозволить усунути зазначену проблему.

На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено оновлений план щодо відокремлення ГТС від Нафтогазу, в якому прописані чіткі терміни виконання завдання. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель вважає, що таким чином Україна зміцнила свої позиції на переговорах.

– Надійна і безперебійна робота української газотранспортної системи дуже необхідна для постачальників і споживачів з країн ЄС, – сказав він.

Оновлений план анбандлінга також дає можливість Нафтогазу й надалі відстоювати інтереси України у Стокгольмському арбітражі.

До чого варто готуватися?

Наша країна хотіла б бачити у контракті з РФ транзит щонайменше 60 млрд кубів газу кожного року. Проте врахований і варіант, якщо тристоронні переговори не матимуть успіху.

Україна збільшує запаси газу у сховищах, які наразі досягли рекордної за останні сім років позначки у 19,5 млрд кубометрів.

Також розробляється план використання ГТС, якщо транзит російського газу буде припинено з 2020 року. Так, вона може запрацювати у реверсному режимі, тобто постачати газ з Європи. Послуги транспортування газу також запропонували Молдові.

Крім того, Україна планує запропонувати послуги зберігання газу для європейських енергокомпаній.

Розробити план на випадок провалу переговорів Україні допомагають і американські експерти. Тобто наразі позиція України перед тристоронніми переговорами дуже сильна, і є надія на успішне проведення зустрічі.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в України достатньо запасів газу, щоб пройти зимовий сезон.