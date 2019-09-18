Фракція Голос запропонувала Андрія Гевка до нового складу ЦВК, а також закликала президента України оприлюднити список кандидатів, який він має намір подати на затвердження до парламенту.

Фракція Голос в Раді запропонувала кандидатуру Андрія Гевка в новий склад Центральної виборчої комісії. Також політична сила звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням оприлюднити список кандидатів, який він має намір подати на затвердження до парламенту.

– Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевка, як свого кандидата, – заявив лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

Він додав, що Голос очікує від інших фракцій та очільника держави відкритості та прозорості у формуванні нового складу ЦВК.

Читайте: Хто очолить ЦВК: три можливі кандидатури

Також Вакарчук нагадав, що Зеленський повинен був протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.

– Ми хотіли б ознайомитися з їх біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними, – сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.