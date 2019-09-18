Зміни до закону про столицю Верховна Рада може розглянути на засіданні у четвер, 19 вересня.

Законопроект №2143 про внесення змін до закону Про столицю – місто-герой Київ винесуть на розгляд парламенту 19 вересня, прогнозує глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, сьогодні документ розглядає профільний комітет.

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– Там багато правок. А потім, з урахуванням цих правок, він завтра, здається, буде виноситися в зал, – заявив він у кулуарах Ради.

Раніше перший заступник глави фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив про підготовку змін до законодавства про столицю України. Законопроект №2143 зареєстрований в парламенті 13 вересня. Документ, зокрема, передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві.