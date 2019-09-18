PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Коли Рада візьметься за закон про столицю – дата

Зміни до закону про столицю Верховна Рада може розглянути на засіданні у четвер, 19 вересня.

Коли Рада візьметься за закон про столицю – дата

Законопроект №2143 про внесення змін до закону Про столицю – місто-герой Київ винесуть на розгляд парламенту 19 вересня, прогнозує глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, сьогодні документ розглядає профільний комітет.

Читайте: В КМДА проведуть аудит всіх підрозділів та комунальних підприємств

– Там багато правок. А потім, з урахуванням цих правок, він завтра, здається, буде виноситися в зал, – заявив він у кулуарах Ради.

Раніше перший заступник глави фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив про підготовку змін до законодавства про столицю України. Законопроект №2143 зареєстрований в парламенті 13 вересня. Документ, зокрема, передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка