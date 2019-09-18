Профільний комітет Верховної Ради підтримав рішення перейменувати місто у Київській області Переяслав-Хмельницький у Переяслав.

Члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування одноголосно проголосували за перейменування міста Переяслав-Хмельницький у Переяслав.

Таким чином місту пропонують повернути історичну назву.

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До слова, Переяслав був перейменований у Переяслав-Хмельницький у 1943 році.

У 2017 році депутати міськради, а пізніше і Київської облради підтримали повернення місту історичної назви.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Херсоні перейменували вулицю на честь Гандзюк.

Джерело: Ольга Туній

Фото: Переяслав-Хмельницька міська рада