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Факти / Україна / Суспільство

Комітет Ради підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького

Профільний комітет Верховної Ради підтримав рішення перейменувати місто у Київській області Переяслав-Хмельницький у Переяслав.

Комітет Ради підтримав перейменування Переяслава-Хмельницького

Члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування одноголосно проголосували за перейменування міста Переяслав-Хмельницький у Переяслав.

Таким чином місту пропонують повернути історичну назву.

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До слова, Переяслав був перейменований у Переяслав-Хмельницький у 1943 році.

У 2017 році депутати міськради, а пізніше і Київської облради підтримали повернення місту історичної назви.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Херсоні перейменували вулицю на честь Гандзюк.

Джерело: Ольга Туній

Фото: Переяслав-Хмельницька міська рада 

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