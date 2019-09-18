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Факти / Україна / Політика

Незмінна підтримка: Помпео і Пристайко вперше обговорили Україну

Майк Помпео запевнив Вадима Пристайка у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

вадим пристайко

Держсекретар США Майк Помпео повів телефонну розмову з главою українського Міністерства закордонних справ Вадимом Пристайком.

Американський чиновник підтвердив незмінність позиції Вашингтона у питаннях підтримки України.

Помпео наголосив на важливості реформ в Україні, які стосуються боротьби з корупцією та зміцнення економіки.

– Секретар висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, – повідомляє прес-служба Держдепу.

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Глава МЗС України зі свого боку заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Помпео під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня.

Нагадаємо, Вадим Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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