Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що існуючих санкцій проти Росії недостатньо.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що міжнародне співтовариство може посилити санкції проти Росії за агресію в нашій країні.

– Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим, – сказав він в інтерв’ю Першому каналу Грузії.

За словами Тейлора, на Москву могли б вплинути секторальні санкції щодо оборонного, енергетичного та фінансового секторів.

Також можна запровадити обмеження проти більшої кількості росіян, щоб вони не могли отримати візи до Великої Британії або США, заморозити їхні цінні папери.

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– Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо Росії, і Росія це добре знає, це її виключення з міжнародної фінансової системи. Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використовувати. Ця санкція — плата для Путіна, – сказав Тейлор.