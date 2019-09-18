PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Плата для Путіна: у США назвали одну з найсильніших санкцій проти РФ

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що існуючих санкцій проти Росії недостатньо.

Уильям Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що міжнародне співтовариство може посилити санкції проти Росії за агресію в нашій країні.

– Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки впродовж цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим, – сказав він в інтерв’ю Першому каналу Грузії.

За словами Тейлора, на Москву могли б вплинути секторальні санкції щодо оборонного, енергетичного та фінансового секторів.

Також можна запровадити обмеження проти більшої кількості росіян, щоб вони не могли отримати візи до Великої Британії або США, заморозити їхні цінні папери.

Читайте: Н езмінна підтримка: Помпео і Пристайко вперше обговорили Україну

– Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо Росії, і Росія це добре знає, це її виключення з міжнародної фінансової системи. Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використовувати. Ця санкція — плата для Путіна, – сказав Тейлор.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Джерело: Перший канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

комар
США атакує вірус-вбивця, який переносять комарі
Вадим Пристайко
Пристайко пояснив, коли США долучаться до переговорів щодо Донбасу
КНДР-США
США хочуть повернутися до переговорів про денуклеаризацію КНДР – ЗМІ
Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США
Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
Зузана Чапутова і Володимир Зеленський
До виконання Мінських угод: Словаччина за продовження санкцій проти РФ
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка