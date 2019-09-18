Погода в Україні в середу, 18 вересня, очікується несприятлива у більшості областей країни.

Температура повітря 18 вересня істотно впаде, пройдуть короткочасні помірні дощі та очікується сильний вітер, поривчастий, до 7-12 м/с.

Погода на сході буде похмурою і дощовою. Дрібний дощ пройде у всіх областях регіону. Нічна температура повітря складе +8 +12 градусів, вдень буде прохолодно, від +12 до +15 градусів.

На півдні температура повітря буде вище +20 градусів, однак синоптики прогнозують дощі по всій території, крім Криму. Вночі у регіоні від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів, у Херсоні до +24 градусів. У Криму хмарно, сухо. Вночі +14 +16 градусів, вдень +22 +24 градуси.

Північні області затягне хмарами, і температура опуститься ще нижче. Синоптики прогнозують затяжні дощі. Вночі у регіоні +8 +10 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

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На заході України дощі пройдуть тільки у Луцькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, в інших – буде сухо. Нічна температура в регіоні від +8 до +11 градусів, удень повітря прогріється всього до +12 +14 градусів.

У центральній частині можливі короткочасні локальні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, вдень очікується від +13 до +15 градусів.

У Києві 18 вересня очікується дощова і прохолодна погода. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.