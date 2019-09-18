Росія не очікує, що під час зустрічі між Україною, РФ та Єврокомісією щодо транзиту газу досягнуть конкретних домовленостей.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що після тристоронньої зустрічі у Брюсселі щодо транзиту газу через Україну доведеться провести ще багато кропіткої роботи.
Він додав, що не варто очікувати конкретних домовленостей.
– Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства будуть домовлятися, – сказав Пєсков.
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Прес-секретар президента РФ відмовився відповідати на питання про те, чи очікується зближення позицій на зазначеній зустрічі.
До слова, Кабінет міністрів затвердив план щодо відділення ГТС від Нафтогазу.
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