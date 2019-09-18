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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Пєсков: Ми не чекаємо конкретних домовленостей від газових переговорів у Брюсселі

Росія не очікує, що під час зустрічі між Україною, РФ та Єврокомісією щодо транзиту газу досягнуть конкретних домовленостей.

газ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що після тристоронньої зустрічі у Брюсселі щодо транзиту газу через Україну доведеться провести ще багато кропіткої роботи.

Він додав, що не варто очікувати конкретних домовленостей.

– Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства будуть домовлятися, – сказав Пєсков.

Читайте: Україна готова до складних газових переговорів з РФ – Гончарук

Прес-секретар президента РФ відмовився відповідати на питання про те, чи очікується зближення позицій на зазначеній зустрічі.

До слова, Кабінет міністрів затвердив план щодо відділення ГТС від Нафтогазу.

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