Росія не очікує, що під час зустрічі між Україною, РФ та Єврокомісією щодо транзиту газу досягнуть конкретних домовленостей.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що після тристоронньої зустрічі у Брюсселі щодо транзиту газу через Україну доведеться провести ще багато кропіткої роботи.

Він додав, що не варто очікувати конкретних домовленостей.

– Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства будуть домовлятися, – сказав Пєсков.

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Прес-секретар президента РФ відмовився відповідати на питання про те, чи очікується зближення позицій на зазначеній зустрічі.

До слова, Кабінет міністрів затвердив план щодо відділення ГТС від Нафтогазу.