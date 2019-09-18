Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Резнікова представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.

На сайті президента України опублікували указ №701/2019 Про внесення змін до Указу президента від 19 червня 2019 року №414.

– Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, – йдеться у тексті указу.

Раніше зазначену посаду займав Роман Безсмертний, проте 13 серпня його звільнили від виконання обов’язків.

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Резніков з грудня 2015 року працював радником київського міського голови з питань реформ місцевого самоврядування, а в 2016 році був призначений заступником голови КМДА.

У вересні 2018 року його звільнив з вказаної посади мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко.

До слова, 17 вересня президент Володимир Зеленський призначив до місцевих загальних судів 41 суддю.