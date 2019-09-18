Верховна Рада не підтримала постанову про скасування закону про імпічмент.

Парламент не підтримав постанову Європейської солідарності про скасування закону про імпічмент.

За скасування проголосував 101 нардеп, проти – 14, утрималися -249, не голосували – 38.

Згідно із законопроектом, парламент може усунути президента з посади в порядку імпічменту тільки в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

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Нагадаємо, проект внесли в Раду 13 депутатів з фракції Європейська солідарність і заблокували можливість підписання закону спікером парламенту Дмитром Разумковим.

У фракції заявили, що закон ухвалили з порушенням регламенту.