Верховна Рада не підтримала постанову про скасування закону про імпічмент.
Парламент не підтримав постанову Європейської солідарності про скасування закону про імпічмент.
За скасування проголосував 101 нардеп, проти – 14, утрималися -249, не голосували – 38.
Згідно із законопроектом, парламент може усунути президента з посади в порядку імпічменту тільки в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
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Нагадаємо, проект внесли в Раду 13 депутатів з фракції Європейська солідарність і заблокували можливість підписання закону спікером парламенту Дмитром Разумковим.
У фракції заявили, що закон ухвалили з порушенням регламенту.
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