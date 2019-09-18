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Факти / Україна

Скасування закону про імпічмент: Рада проголосувала проти

Верховна Рада не підтримала постанову про скасування закону про імпічмент.

верховна рада

Парламент не підтримав постанову Європейської солідарності про скасування закону про імпічмент.

За скасування проголосував 101 нардеп, проти – 14, утрималися -249, не голосували – 38.

Згідно із законопроектом, парламент може усунути президента з посади в порядку імпічменту тільки в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Читайте: Засідання Ради 18 вересня: порядок денний

Нагадаємо, проект внесли в Раду 13 депутатів з фракції Європейська солідарність і заблокували можливість підписання закону спікером парламенту Дмитром Разумковим.

У фракції заявили, що закон ухвалили з порушенням регламенту.

Джерело: Верховна Рада

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