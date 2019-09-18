18 вересня іменини святкують Захари, Давиди, Олексії, Афанасії, Гліби, Опанаси, Максими, Юхими, Федори, Раїси, Єлизавети, Іраїди.

Сьогодні, 18 вересня, віряни вшановують пам’ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети.

Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія, син Варахії, був священиком в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

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Іменини святкують сьогодні Захари, Давиди, Олексії, Афанасії, Гліби, Опанаси, Максими, Юхими, Федори, Раїси, Єлизавети, Іраїди.

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