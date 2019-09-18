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Факти / Україна

Яке сьогодні свято: іменини 18 вересня

18 вересня іменини святкують Захари, Давиди, Олексії, Афанасії, Гліби, Опанаси, Максими, Юхими, Федори, Раїси, Єлизавети, Іраїди.

Яке сьогодні свято: іменини 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, віряни вшановують пам’ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети.

Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія, син Варахії, був священиком в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Іменини святкують сьогодні Захари, Давиди, Олексії, Афанасії, Гліби, Опанаси, Максими, Юхими, Федори, Раїси, Єлизавети, Іраїди.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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