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Факти / Україна

Засідання Ради 18 вересня: порядок денний

Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе тільки ранкове пленарне засідання. Факти ICTV звернули увагу на найважливіші законопроекти з порядку денного.

Верховна Рада

У порядку денному парламенту на 18 вересня – 40 питань.

Спочатку парламент розгляне проект постанови №1012-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому закону про імпічмент. Його внесли в парламент 13 депутатів з фракції Європейська солідарність чим заблокували можливість підписання закону про імпічмент головою парламенту Дмитром Разумковим.

В Європейській солідарності заявили, що закон був прийнятий з порушенням регламенту.

Найважливіші закони, які розглянуть парламентарі:

  • №2116 – про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань (щодо удосконалення його діяльності) визначено як невідкладний.
  • №2036 – законопроект про процедуру звільнення та призначення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
  • №2035 – про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям.
  • №1067 – розгляд у першому читанні змін до закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (щодо прискорення дерегуляції).

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У другому читанні нардепи мають ухвалити чотири закони:

  • про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску (№1025);
  • про декриміналізацію фіктивного підприємництва (№1080);
  • про радіаційну безпеку при медопроміненні (№1084);
  • про скасування ліцензування операторам телекомунікацій (№1050).

З 16.00 народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
  • Засідання Ради 18 вересня
Засідання Ради 18 вересня: порядок денний / 5 фотографий

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Getty Images

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