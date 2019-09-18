Верховна Рада в четвер, 19 вересня, розгляне два законопроекти в першому читанні, а решту – у другому. Факти ICTV публікують найважливіше з порядку денного.

19 вересня Верховна Рада проведе ранкове та вечірнє засідання.

Народні депутати розглянуть у першому читанні президентський закон про перепідпорядкування йому Нацгвардії та проект про Бюро фінбезпеки.

13 законопроектів винесені на друге читання. Зокрема, про прослуховування нардепів, реформи ГПУ і держслужби, проект змін до закону про державні закупівлі, проект про кешбек покупцеві в разі незаконно виданого чека і про введення електронного чека.

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Нардепи розглянуть проект про продовження на три роки дії закону про фінансову реструктуризацію.

Глава фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія заявив, що 19 вересня Верховна Рада може розглянути законопроект №2143 про внесення змін в закон про столицю. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві.

За словами першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, 19 вересня парламент може призначити новий склад Центральної виборчої комісії.

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.