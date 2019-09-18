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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 18 вересня (ОНЛАЙН)

Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе ранкове пленарне засідання, на якому розгляне низку важливих законопроектів.

Засідання Верховної Ради 18 вересня (ОНЛАЙН)

Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе ранкове пленарне засідання, на порядку денного якого 40 питань.

Законопроекти, які розглянуть нардепи:

    • про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в цілому закону про імпічмент;
    • про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань;
    • про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску;
    • про декриміналізацію фіктивного підприємництва;
    • про скасування ліцензування операторам телекомунікацій.

Читайте: У Слузі народу запропонували Раді формувати ЦВК за квотним принципом

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

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