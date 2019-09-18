Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе ранкове пленарне засідання, на якому розгляне низку важливих законопроектів.
Верховна Рада у середу, 18 вересня, проведе ранкове пленарне засідання, на порядку денного якого 40 питань.
Законопроекти, які розглянуть нардепи:
- про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в цілому закону про імпічмент;
- про внесення змін до закону про Державне бюро розслідувань;
- про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску;
- про декриміналізацію фіктивного підприємництва;
- про скасування ліцензування операторам телекомунікацій.
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