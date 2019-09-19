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Факти / Україна / Суспільство

Блекаут у Києві: у центрі міста сталося масове відключення електроенергії

У центрі Києві сталося масове відключення електроенергії через аварію.

Блекаут у Києві: у центрі міста сталося масове відключення електроенергії

У Печерському районі Києва зникла електроенергія через аварійну ситуацію.

Світло зникло на таких вулицях: Велика Васильківська, Антоновича, Лабораторна, Коновальця, Малевича, Барбюса, Предславинська, Федерова, Володимиро-Либідська, Ямська, Єжи Гедройця, Володимирська, Німецька, Ковпака, а також на провулках Лабораторний і Новопечерський.

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Блекаут стався через аварійне відключення обладнання. Постачання електроенергії відновлять близько першої години ночі 20 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що у приватному секторі на околиці Києва останні кілька місяців місцеві жителі дихають нечистотами з каналізації.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

Фото: Unsplash

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