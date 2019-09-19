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Факти / Україна

Болгарія уклала контракт на будівництво газопроводу в обхід України

Газовий оператор Болгарії Булгартрансгаз домовився про будівництво нового газопроводу, який дозволить постачати газ в обхід України.

газ

Болгарський Булгартрансгаз підписав контракт з консорціумом Arkad з Саудівської Аравії на будівництво газопроводу протяжністю 474 км.

Він проходитиме від південного до західного кордону Болгарії. Планується, що через газопровід поставлятимуть газ в Угорщину, Австрію і Сербію в обхід України.

Болгарія досі сильно залежить від постачання газу з РФ, хоча її не раз закликали до диверсифікації.

Читайте: Газові переговори: чому Україні потрібен транзит газу і що можна втратити

Найбільших втрат зазнала саме Болгарія, коли Росія влаштовувала газовий шантаж у 2006 і 2009 роках.

До слова, під час засідання Кабінету міністрів був затверджений оновлений план щодо відокремлення ГТС від Нафтогазу.

Джерело: AP

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