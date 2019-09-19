20 вересня у Верховній Раді мають представити проект бюджету України на 2020 рік.

20 вересня на засіданні Верховної Ради мають розглянути низку важливих питань.

Найважливішим на порядку денному є представлення бюджету України на 2020 рік. Про нього народним депутатам розповідатиме міністр фінансів Оксана Маркарова.

Після цього нардепи перейдуть до розгляду законопроектів у другому читанні.

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Одним з таких проектів закону стане повернення статті про незаконне збагачення до Кримінального кодексу.

Крім того, у другому читанні розглянуть питання перезавантаження НАЗК, в якому пропонується фінансувати лише ті партії, які отримали більше 5% голосів на виборах.

Також народні депутати можуть ухвалити законопроект, який надає право лише іноземним кіновиробникам отримувати компенсації з державного бюджету.

До слова, 18 вересня Верховна Рада ухвалила календарний план осінньої сесії.