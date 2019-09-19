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Факти / Україна

Дмитра Сенниченка призначено головою Фонду держмайна

Головою Фонду державного майна України став Дмитро Сенниченко.

Дмитра Сенниченка призначено головою Фонду держмайна

Верховна Рада на пленарному засіданні підтримала обрання главою Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка.

За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів. Проти висловилися два депутати, утрималися – 83.

По фракціях депутати голосували наступним чином:

Сенниченко працював у Фонді Євразія, був директором з нерухомості та інфраструктури національного поштового оператора Укрпошта, а до цього – генеральним директором компаній JLL і Parkridge Holdings в Україні.

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Також обіймав посаду директора українського бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), працював у парламенті і офісі прем’єр-міністра, займав посаду головного економіста Нацбанку і проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко є членом наглядової ради електронної системи державних торгів ProZorro.Продажі.

До речі, раніше ми писали, що відомо про Дмитра Сенниченка.

Фото: Dmitry Sennychenko

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