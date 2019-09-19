У вихідні, 21 та 22 вересня, українці відчують значне похолодання – вночі у більшості регіонів 3-5 градусів тепла, місцями заморозки.
У суботу, 21 вересня, майже на всій території Україні суха та сонячна погода, дощі можливі лише на сході.
Проте буде прохолодно: у більшості регіонів вночі 3-5 вище нуля, на два градуси вище на півдні та у центрі.
Вдень температура повітря трохи підніметься: на півдні до +14, на решті території +12.
У Києві сухо, вночі 3-5, а вдень 11-13 градусів тепла.
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Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує на околицях Києві в ніч проти суботи заморозки від 0 до -3.
На неділю, 22 вересня, дощі синоптики прогнозують лише у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.
Температура повітря на півдні +18, в інших областях країни коливатиметься в межах +15
У столиці без опадів, вночі 5-7, вдень до +17.
Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.