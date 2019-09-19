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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 вересня (КАРТА)

Погода в Україні в четвер, 19 вересня, буде місцями дощовою.

Погода в Україні на 19 вересня (КАРТА)

19 вересня дощі пройдуть у західних областях. Температура там вдень коливатиметься у межах 13-16° вище нуля, вночі стовпчики термометрів покажуть 5-8°.

Опади очікуються і у деяких областях на півночі країни. Дощі охоплять Чернігівську, Сумську та Київську області. Вдень там 13-15° вище нуля, вночі температура опуститься до 6-8°.

На решті території сухо. У східних областях вдень повітря прогріється до 18°, вночі градусники покажуть 6-9°.

Читайте: Бабине літо повернеться: синоптик назвала дату

На півдні країни вдень 18-20°, вночі 8-11°.

Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.

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