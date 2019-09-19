В Одеський морський торговельний порт 19 вересня зайшло незвичне судно – американський транспортно-десантний катамаран USNS Yuma.
Напередодні американський десантний катамаран USNS Yuma намагався зайти в порт Поті, але грузинська влада відмовила. Після десяти годин очікування судно розвернулося та пішло в Одесу.
Катамаран у супроводі морської охорони Держприкордонслужби вранці 19 вересня зайшов до порту.
Це вже другий візит USNS Yuma в Одесу. Вперше це було 19 червня 2019 року.
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Довжина USNS Yuma – 103 м, ширина – 28,5 метрів, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців та близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки. Є вертолітний майданчик.
Нагадаємо, днями поява USNS Yuma у Чорному морі викликала паніку в РФ – у Чорноморському флоті заявили, що будуть відслідковувати його пересування.
Фото: Думская