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Факти / Україна

В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma

В Одеський морський торговельний порт 19 вересня зайшло незвичне судно – американський транспортно-десантний катамаран USNS Yuma.

В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma

Напередодні американський десантний катамаран USNS Yuma намагався зайти в порт Поті, але грузинська влада відмовила. Після десяти годин очікування судно розвернулося та пішло в Одесу.

Катамаран у супроводі морської охорони Держприкордонслужби вранці 19 вересня зайшов до порту.

Це вже другий візит USNS Yuma в Одесу. Вперше це було 19 червня 2019 року.

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  • В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
  • В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
  • В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
  • В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma / 3 фотографии

Довжина USNS Yuma – 103 м, ширина – 28,5 метрів, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців та близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки. Є вертолітний майданчик.

Нагадаємо, днями поява USNS Yuma у Чорному морі викликала паніку в РФ – у Чорноморському флоті заявили, що будуть відслідковувати його пересування.

Фото: Думская

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