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Факти / Україна

Вантажному транспорту обмежили в’їзд у Києві

З 19 вересня на постійній основі в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя частково обмежений із-за збільшення кількості шкідливих речовин у повітрі.

грузовик

В’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежений щоранку з 7.00 до 10.00. Це зроблено для зменшення негативного впливу транспорту на стан повітря і розвантаження руху.

Рішення прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

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У КМДА зазначили, що стан повітря в Києві постійно моніториться.

– Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особливу увагу приділено територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Йдеться про житлові масиви на лівому березі столиці, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мобільному додатку Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря у столиці.

Фото: Dreamstime

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