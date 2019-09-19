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Факти / Україна

Владислава Скальського призначено головою Вінницької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької ОДА Владислава Скальського.

Владислав Скальський

На сайті президента України з’явився указ №706/2019, яким призначається новий голова Вінницької обласної державної адміністрації.

– Призначити Скальського Владислава Володимировича головою Вінницької обласної державної адміністрації, – йдеться у тексті указу.

Раніше Скальський працював заступником міського голови Вінниці.

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Також президент Володимир Зеленський указом №705/2019 звільнив Валерія Коровія з поста голови ОДА.

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з “завершенням терміну повноважень президента України”.

До слова, головою Миколаївської ОДА призначили Олександра Стадника.

Фото: Вінницька міська рада

Джерело: Офіс Президента

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