Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського відбудеться наступного тижня.
За підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Пенса стало відомо, що Дональд Трамп зустрінеться з президентом України під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наступного тижня.
Майк Пенс і Володимир Зеленський також обговорили зустріч у Варшаві, під час якої віце-президент США повідомив про подальшу підтримку України.
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Крім того, політики обговорили телефоном реформи в Україні, спрямовані на викорінення корупції.
Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Майком Пенсом.
Джерело: The White House
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