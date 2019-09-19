Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського відбудеться наступного тижня.

За підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Пенса стало відомо, що Дональд Трамп зустрінеться з президентом України під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наступного тижня.

Майк Пенс і Володимир Зеленський також обговорили зустріч у Варшаві, під час якої віце-президент США повідомив про подальшу підтримку України.

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Крім того, політики обговорили телефоном реформи в Україні, спрямовані на викорінення корупції.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Майком Пенсом.

Джерело: The White House