Парламент ухвалив законопроект про захист географічних зазначень.

Верховна Рада ухвалила законопроект №1065 про удосконалення правового захисту географічних зазначень у другому читанні та в цілому.

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За закон проголосували 277 народних депутатів.

Законопроект ухвалений для виконання Україною зобов’язань у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог законодавства про охорону прав на географічні зазначення з нормами ЄС.

Географічне зазначення – це найменування, які ідентифікують походження товару з певного географічного місця, його якість або інші характеристики.

Міністерство аграрної політики затвердило перелік пріоритетних географічних зазначень. Зокрема, першими українськими продуктами будуть: вино (Шабський, Ялпуг, Закарпаття та Білгород-Дністровський), сир (Гуцульська овеча бринза), кавун (Херсонський кавун), черешня (Мелітопольська черешня), мед (Карпатський мед).