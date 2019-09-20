Нардеп Микола Тищенко не зміг відповісти, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров’я і нахамив журналістці.

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко не зміг відповісти на питання журналістки про те, хто зараз очолює Міністерство охорони здоров’я.

Журналістка сказала Тищенко, що зараз багато хто говорить, що у Слузі народу голосують, не читаючи закони.

– Тому я питаю, як ви голосували за уряд, чи читали ви… Ви ж говорите читав, ось я перевіряю, чи ви читали? – запитала вона.

Тищенко грубо звернувся до журналістки і все одно не відповів на поставлене питання.

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– А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? Або моя дружина? Хто ви, щоб перевіряти? – відповів нардеп.

Журналістка сказала, що у неї така робота – контролювати владу. Тищенко проігнорував це і просто пішов.

До слова, з Тищенком поруч йшов колега Артем Культенко, який також не відповів на це питання.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

До слова, 29 серпня Верховна Рада призначила голову правління Української медико-правової асоціації, члена Всесвітньої асоціації медичного права та директора громадської організації Форум здоров’я Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров’я.