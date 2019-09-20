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Факти / Україна

Працівники Нікопольського заводу феросплавів влаштували пікет під Приватбанком

Біля будівлі головного офісу Приватбанку в Дніпрі проходить мітинг Нікопольського заводу феросплавів.

Працівники Нікопольського заводу феросплавів влаштували пікет під Приватбанком

Під офісом Приватбанку в Дніпрі зібралися близько 500 працівників Нікопольського заводу феросплавів, який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

– Вранці 20 вересня з 7.45 10 автобусів з працівниками Нікопольського заводу феросплавів оточили будівлю головного офісу Приватбанку в Дніпрі. На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей, – розповів прес-секретар банку Олег Серга.

За його словами, працівникам на заводі заявили, щоб вони йшли забирати зарплату у Приватбанку. Однак виконання підприємством своїх зобов’язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманими власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк і завод належали одній групі власників.

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– Приватбанк не є учасником угоди про врегулювання цієї суперечки між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює організований пікет як ще одну спробу тиску, – підкреслив Серга.

Раніше Факти ICTV писали, що у системі Приватбанку стався масштабний збій.

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