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Факти / Україна

Пристайко анонсував велику угоду щодо Донбасу та енергобезпеки України

У майбутньому може бути досягнута угода, яка вирішить проблеми Донбасу та енергобезпеки України.

Пристайко анонсував велику угоду щодо Донбасу та енергобезпеки України

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко допускає, що в майбутньому буде досягнута велика угода, яка вирішить проблеми Донбасу та енергетичної безпеки України.

– Можливо, в результаті довгих-довгих засідань буде вироблено якусь велику угоду, якийсь big deal, що включає не тільки вирішення питання Донбасу, але і, наприклад, енергетичну безпеку України, – сказав він.

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За словами Пристайка, в переговорах між Україною, Росією і Євросоюзом завжди були газова проблема та енергетична безпека України.

Міністр додав, що в деяких документах, в заявах нормандського формату є питання енергобезпеки.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс Президента

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