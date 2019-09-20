Валерій Євдокимов став новим головою Служби зовнішньої розвідки. Що про нього відомо – читайте на Фактах ICTV.

Валерію Євдокимову 50 років. Він закінчив інститут прикордонних військ, Національну академію СБУ та Києво-Могилянську бізнес-школу.

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби. Тоді ж отримав звання генерал-майора.

Багато років займався інформаційним забезпеченням Держприкордонслужби. Також має досвід оперативно-розшукової діяльності.

Читайте: Зеленський призначив Євдокимова новим головою Служби зовнішньої розвідки

У військову справу Валерій Євдокимов прийшов 9 липня 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський призначив його заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Є учасником бойових дій на сході України.

У 2017 році Валерія Євдокимова нагороджено орденом Данила Галицького та відзнакою президента За участь в антитерористичній операції.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що відомо про Дмитра Сенниченка – голову Фонду держмайна.

Фото: Служба зовнішньої розвідки