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Факти / Україна

В’ячеслав Штучний став керівником апарату Верховної Ради

Керівником апарату Верховної Ради став заступник начальника Управління держохорони В’ячеслав Штучний.

вячеслав штучний

За рішення призначити В’ячеслава Штучного керівником апарату Верховної Ради проголосували 340 народних депутатів.

До слова, раніше В’ячеслав Штучний виконував обов’язки першого заступника начальника Управління держохорони.

З січня 2019 року був позаштатним радником міністра закордонних справ.

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Крім того, В’ячеслав Штучний до 2019 року був підприємцем. У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО.

Також обіймав посаду доцента кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ і помічника ректора.

Є кандидатом юридичних наук.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Валерій Євдокимов став новим головою Служби зовнішньої розвідки.

Фото: Інститут Управління державної охорони

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