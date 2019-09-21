Помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що жодні рішення про роль формули Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на Донбасі не ухвалюватимуться без відома суспільства.

За словами Андрія Єрмака, процес імплементації формули Штайнмаєра має декілька етапів. Це не разове рішення.

Він також зауважив, що формула, – це не закон.

Це база, яка ляже в основу законопроекту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення, – додав помічник президента.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що формулу Штайнмаєра узгодять письмово перед зустріччю нормандської четвірки.

Це є ключовою умовою зустрічі лідерів нормандської четвірки.