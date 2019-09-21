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Факти / Україна / Політика

Формула Штайнмаєра ляже в основу майбутнього законопроекту – Єрмак

Помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що жодні рішення про роль формули Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на Донбасі не ухвалюватимуться без відома суспільства.

Формула Штайнмаєра ляже в основу майбутнього законопроекту – Єрмак

За словами Андрія Єрмака, процес імплементації формули Штайнмаєра має декілька етапів. Це не разове рішення.

Він також зауважив, що формула, – це не закон.

Це база, яка ляже в основу законопроекту, за який голосуватимуть і який буде винесено на публічне обговорення, – додав помічник президента.

Читайте: Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що формулу Штайнмаєра узгодять письмово перед зустріччю нормандської четвірки.

Це є ключовою умовою зустрічі лідерів нормандської четвірки.

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