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Факти / Україна

Найближча сесія ПАРЄ пройде без української делегації – Яременко

Найближча сесія ПАРЄ через повернення в організацію РФ пройде без української делегації.

ПАРЄ

Українська сторона вирішила не відправляти делегацію на найближчу сесію ПАРЄ.

Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

– Не маючи іншої можливості реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіткнувшись з досить відвертим ігноруванням її інтересів, Україна у даний час утримується від відправки своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ, – заявив він.

Зараз увага буде зосереджена на підготовці делегації України у ПАРЄ і проведенні консультацій з іншими членами Ради Європи з метою “розробки плану повернення довіри до ПАРЄ”.

Такий підхід, за словами Яременка, підтримала більшість фракцій Верховної Ради.

– Микита Потураєв очолив делегацію у ПА ОБСЄ, а Єгор Чернєв – у ПА НАТО, – розповів Яременко.

Вони є депутатами від фракції Слуга народу.

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Депутат зазначив, що на поточному тижні парламент створив постійні парламентські делегації в ОБСЄ, НАТО, також продовжиться робота з організаціями ГУАМ, ПАЧЕС, Євронест.

Нагадаємо, що визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Джерело: Богдан Яременко

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