Офіційний курс гривні зміцнився на 19 копійок. Нацбанк встановив його на 23 вересня на рівні 24,43 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок.
Про це йдеться у даних регулятора.
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Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 гривні. На 20 вересня цей показник був 27,24 гривні.
Нагадаємо, що 20 вересня курс гривні до долара на міжбанку був на рівні 24,41 – 24,43 гривні. Офіційний курс гривні після зміцнення його Нацбанком на 5 копійок був 24,62 гривні за долар.
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