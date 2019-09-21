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Нацбанк зміцнив курс гривні на 19 копійок

Офіційний курс гривні зміцнився на 19 копійок. Нацбанк встановив його на 23 вересня на рівні 24,43 гривні за долар.

Курс гривні до долара

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок.

Про це йдеться у даних регулятора.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,94 гривні. На 20 вересня цей показник був 27,24 гривні.

Нагадаємо, що 20 вересня курс гривні до долара на міжбанку був на рівні 24,41 – 24,43 гривні. Офіційний курс гривні після зміцнення його Нацбанком на 5 копійок був 24,62 гривні за долар.

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