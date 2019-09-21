Погода в четвер, 21 вересня, буде дуже холодною і дощовою для жителів заходу України.

20 вересня у західних регіонах було +20 +22, а в четвер, 21 вересня, температура повітря впаде одразу на 5-7 градусів.

Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

21 вересня на заході України денна температура повітря складе +10 +15 градусів, у Хмельницькій і у Тернопільській області – до +16 +18 градусів. І дощі на заході можуть бути сильними.

У ніч на 21 вересня дощі з грозами, крім заходу, пройдуть ще і на півночі та у Вінницькій області. А ось у Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі та Черкасах, а також на півдні і сході України в четвер буде суха погода.

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На півночі потеплішає і суттєво – до +23 +28 градусів. На півдні і сході, а також в більшості центральних областей до неймовірних +25 +32 градусів.

А ось яку погоду прогнозує Укргідрометцентр:

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