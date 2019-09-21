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Факти / Україна / Суспільство

Різдво Богородиці: духовне значення свята

На Різдво Пресвятої Богородиці, яке святкують 21 вересня, кожна людина повинна молитися з вірою у те, що все можливо, як колись Яким і Анна – батьки матері Ісуса Христа.

Різдво Пресвятої Богородиці

Свято Різдва Богородиці вчить нас вірити в промисел Божий – у цьому його духовне значення.

Тобто кожна людина має твердо сподіватися на Бога, не зневірятися та не залишати своїх молитов перед лицем страждань і перешкод, як це робили батьки матері Ісуса Христа.

Яким та Ганна жили праведно, але дітей у них не було. Для старозавітної людини, для іудейської ментальності відсутність дітей свідчила про гріх. Тому над ними глузували сусіди та родичі, але вони не озлобилися, не нарікали, а молилися та просили Бога про дарування дитини.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

І Господь почув їхні молитви – Архангел Гавриїл сповістив святому подружжю про народження Діви Марії.

Тому православні християни у цей день мають побувати на божественній літургії та відчути духовну радість, тому все, що з нами відбувається – і добре, і погане, і радісне, і сумне – заради нашого спасіння.

Факти ICTV зібрали церковні свята на вересень 2019 року у православному календарі.

Фото: УПЦ

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