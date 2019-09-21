21 вересня православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці, яке у народі називають другою Пречистою. Перша була 28 серпня, буде ще третя – 4 грудня.

Факти ICTV зібрали усе, що треба знати про народження Діви Марії, а також звичаї, традиції і прикмети, пов’язані зі святом.

Що означає Різдво Богородиці

У цей великий день, на рубежі Старого і Нового Завіту, у Назареті в сім’ї праведних Якима і Анни з’явилася на світ Діва Марія, якій судилося стати матір’ю Ісуса Христа.

Богослужіння цього дня повні радісних тонів, як на Різдво Христове або його світле Воскресіння. Головні мотиви цієї радості – кінець бездітності праведних Якима та Анни, це початок нашого спасіння, це особлива роль і значення Богородиці в ділі спасіння людства.

Вважається, що в цей день потрібно просити про найпотаємніше – і Богородиця обов’язково допоможе. Для тих сімейних пар, у яких немае дітей, особливо актуально в цей день молитися про народження дитини.

Традиції та прикмети на другу Пречисту

Багато заборон у православ’ї пов’язані з постами. Але на Різдво Богородиці посту немає, тобто віруючим можна їсти будь-яку їжу.

На Русі у цей день хлібороби дякували Богородиці за зібраний урожай та просили допомоги на рік майбутній.

До Різдва Богородиці намагалися зібрати весь урожай, а пасічники починали готувати бджіл до зимівлі – прибирати вулики. Недарма у народі ходили такі приказки: Прийде Пречиста – буде чисто-чисто.

У цей день раніше ходили один до одного в гості. Вважалося, чим більше страв стоїть на столі, тим багатшим буде наступний урожай.

З давніх часів на Різдво Богородиці жінки рано-вранці намагалися піти до водойм. Вважалося, якщо жінка вмиється до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості. Також для міцного здоров’я дітей обливали на порозі водою.

Існувала також особлива прикмета на заміжжя – якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.

У цей час на берегах водойм хлопці та дівчата водили хороводи, влаштовувалися веселі ігри з вибором пари. Саме у цей період можна було цілуватися без косих поглядів батьків і сусідів.

Щоб бути здоровим, у цей день спалювали старий одяг і взуття.

Хорошою прикметою у цей день вважалося забруднити руки чимось чорним. Це означало, що незабаром можна отримати вигідну пропозицію, пов’язану з грошима і прибутком. Щоб прикмета гарантовано збулася, неодмінно слід наступити на віник і постояти на ньому хоча б пару хвилин.

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Слідкували цього дня і за погодою. Яка погода на другу Пречисту – такою буде і вся осінь. Якщо на Різдво Богородиці сонячно, то й осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо ж небо похмуре – осінні холоди прийдуть з дощами.

Нагадаємо, перша Пречиста була 28 серпня – на Успіння Пресвятої Богородиці, а третя буде 4 грудня (Введення в храм Пресвятої Богородиці).

Фото: ПЦУ