Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що у його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування.
Роман Труба зазначив, що апаратура для прослуховування була професійно вмонтована у вентиляційну трубу.
Працювали спеціалісти. Стоїть прослушка в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, – написав директор ДБР у Telegram-каналі.
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На місці працюють слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.
За словами Романа Труби, на записах може бути інформація про стан проваджень.
На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими — так. Зокрема, резонансних, – додав очільник ДБР.
Раніше Факти ICTV писали про те, скільки заробив у червні директор ДБР.