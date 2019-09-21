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Факти / Україна / Політика

У кабінеті директора ДБР знайшли прослушку

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що у його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування.

У кабінеті директора ДБР знайшли прослушку

Роман Труба зазначив, що апаратура для прослуховування була професійно вмонтована у вентиляційну трубу.

Працювали спеціалісти. Стоїть прослушка в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, – написав директор ДБР у Telegram-каналі.

Читайте: ГПУ порушила справу проти директора ДБР Труби

На місці працюють слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.

За словами Романа Труби, на записах може бути інформація про стан проваджень.

На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими — так. Зокрема, резонансних, – додав очільник ДБР.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки заробив у червні директор ДБР.

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