21 вересня іменини святкують Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.
Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії – важливе церковне свято, в православ’ї воно відноситься до дванадесятих . Свято встановлене у 4 столітті.
Свята в Україні та світі 21 вересня:
- Всесвітній день донора кісткового мозку;
- Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера;
- День нульової емісії;
- День фармацевта України;
- День винахідника і раціоналізатора України.
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Іменини святкують сьогодні Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.
Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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