21 вересня іменини святкують Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.

Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії – важливе церковне свято, в православ’ї воно відноситься до дванадесятих . Свято встановлене у 4 столітті.

Свята в Україні та світі 21 вересня:

Всесвітній день донора кісткового мозку;

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера;

День нульової емісії;

День фармацевта України;

День винахідника і раціоналізатора України.

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Іменини святкують сьогодні Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.

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