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Факти / Україна

Яке сьогодні свято: іменини 21 вересня

21 вересня іменини святкують Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.

Яке сьогодні свято: іменини 21 вересня

Сьогодні, 21 вересня, віряни відзначають Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії – важливе церковне свято, в православ’ї воно відноситься до дванадесятих . Свято встановлене у 4 столітті.

Свята в Україні та світі 21 вересня:

  • Всесвітній день донора кісткового мозку;
  • Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера;
  • День нульової емісії;
  • День фармацевта України;
  • День винахідника і раціоналізатора України.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Іменини святкують сьогодні Марії, Іоанни, Георгії, Матвії.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

 

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