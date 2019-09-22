Проросійські бойовики порушують зобов’язання у Станиці Луганській і не прибирають свої укріплення.

У Станиці Луганській проводять підготовку до ремонту мосту, проте бойовики не вивели свій особовий склад і не прибрали укріплення.

– Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, – йдеться у повідомленні.

На українській стороні постійну соціальну допомогу населенню надають волонтери та представники Червоного Хреста.

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Працівники Укртрансмосту кладуть бетонні плити під фундамент тимчасового мосту в районі сьомої і восьмої опори.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Генштаб ЗСУ створює план розведення сил на Донбасі.