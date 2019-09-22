Сьогодні, 22 вересня, по всій території України буде хмарно, місцями очікуються дощі.
В Україні 22 вересня опади очікуються тільки в деяких північно-східних областях.
На заході температура вдень становитиме 18-20°, вночі 7-9°.
На півдні України 19-21° вдень, 6-8° вночі.
У східних областях температура вдень становитиме 14-16°, вночі до 4-6°. Дощі можливі у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
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На півночі країни 15-18° вдень, вночі 5-7°. Дощитиме в Чернігівській і Сумській областях.
У центральних областях вдень 17-19°, вночі 6-8°.
У Києві температура вдень становитиме 17-19°, вночі 7-9°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода восени.
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